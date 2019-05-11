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Mahallelerine 50 yıl aradan sonra gelen su için davul zurna çaldırıp göbek attılar

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi sakinleri, 50 yıl aradan sonra suya kavuştu. Akan suyun başında Mahalle sakinleri davul zurna çaldırıp göbek attılar.

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Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği, Çamlıbel Sulama Kooperatifi ve Devletin desteği ile dağlardan cazibeli sistemle getirtilen su mahalle halkını sevince boğdu. 50 yıldır su hasreti çeken Mahalle halkı akan suyun başında davul zurna çaldırıp göbek attılar.
 
50 yıl aradan sonra gelen su mahalle halkına büyük sevinç yaşatırken 75 yaşın da ki Emine Özcan mahallelerine gelen su için beste yaptı. Suyun başında davul zurna eşliğinde göbek atan mahalle halkı kimi zaman borudan akan suyun altına girerek sevinç gösterisinde bulundular.
 
“Çamlıbel mahallemizin 50 yıllık su hasreti bitti” diyen Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, “Çiftçilerimiz suya kavuştu. Burada amacımız 5 bin dönüm araziyi üretime katarak bölge ekonomimize katkı vermektir. Buradaki çiftçilerimiz 300 yıl öncesine dayanan bir zaman diliminde tarımla uğraşmaktadırlar. Su olmayınca göç verilmiş. Artık köyden kente değil de kentten köye göç olacaktır. Burada çiftçi popülasyonu artacak, böylelikle dışarıda yaşayan vatandaşlarımız buraya gelerek tarımla uğraşarak bölge ekonomisine katkı verecektir. Bugün bayram günümüz bizim." dedi.
 
Mahalle halkı ise mahallelerine gelen suyun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.
 

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