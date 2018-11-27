Mahallenin üç abisi bağımlılığın düşmanı
Uyuşturucu kullanımı üzerine araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, uyuşturucuya karşı devletin yanı sıra mahalle kültürünün önemine dikkati çekti.
- İREM ERBAŞ
Türkiye'de devletin etkin mücadelesiyle uyuşturucu kullanımı dünya ortalamasının çok altında. Ama başta okul ve medyada uyuşturucuyla mücadele adı altında yapılan yanlış uygulamalar, çocukların uyuşturucuyla tanışmasına neden oluyor. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, devletin yanı sıra ‘çevre’ faktörüne dikkat çekiyor ve mahalle muhtarı, cami imamı ve okul müdürünün bir araya gelmesiyle oluşan ‘mahalle kültürünün’ önemine dikkat çekti. Yeşilay’ın düzenlediği 2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’nda uyuşturucu kullanımı üzerine araştırmalarıyla katılan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Star’ın sorularına cevap verdi. Narkotik polisi ve tedavi merkezleri kayıtlarına göre Türkiye’deki uyuşturucu kullanım oranı ve alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi. En büyük riskin 15-24 yaş arası grubunda olduğuna dikkat çeken Prof. İlhan, Türkiye’de 1 milyon 700 bin kişinin en az bir kez uyuşturucu kullandığı, 1 milyon 300 bininin ise kullanıma devam ettiğini, kullanıcıların yüzde 90’nın da erkek olduğunu söyledi.
KORUMA ÖNLEMİ BAĞIMLI YAPABİLİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uyuşturucu sorunu ne korkulacak kadar yüksek, ne de önlem alınmayacak kadar düşük bir sorun” sözünü hatırlatan Prof. İlhan, “Sayıları, risk gruplarını biliyoruz. Politikaların da buna göre iyi şekillenmesi gerekiyor. Koruma önleme konusunda, bir okula gidip 18 yaş altındaki gençlerimize tutup da siz uyuşturucu kullanmayın, bakın bu uyuşturucu derseniz özendirmiş olursunuz. Bu konudaki uzman eğitmen ve öğretmenler bilgi vermeli. Medyaya da çok önemli görevler düşüyor” diye konuştu.
Aile ve devletin yöntemleri
Prof. İlhan, şunları söyledi: Uyuşturucunun satış kanalları artıyor. İnsanlar kargoyla evlerine uyuşturucu sipariş veriyor. İçişleri Bakanlığı mücadele etti ve tüm kargolar artık denetimden geçiyor. Dünyada en çok uyuşturucu yakalayan ülkelerden biri Türkiye’de güvenlik güçleri iyi çalışıyor. Vatandaşın duyarlı olması, gençlerde şüpheli bir durum gözlemlendiğinde ALO 191 hattının aranıp destek alınması gerekiyor. Bağımlılıkla mücadele ailede başlar. Eskiden muhtar, okul müdürü, caminin imamı bir araya geldiğinde o bölgede hangi olayların olduğunu bilirdi. Bir mahalle kültürü vardı. Bu değerlere odaklı bir kültürün oluşması bağımlılık sorunlarına çözüm oluşturabilir.
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