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Mahkeme: Ev yoksa kredi ödemesi de yok

 Aydın’da 14 ay içinde tamamlanma taahhüdü ile daire alan kadına evi süre içerisinde teslim edilmedi. Kadın, müteahhitle anlaşması bulunan bankadan çektiği kredinin ödemelerinin durdurulması için açtığı davayı kazandı 

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Merve Cengiz Demir, 2016’da ön ödemeli satış sözleşmesi imzalayarak bir konut almak istedi. Demir, yüklenici firmaya peşinat ödedi, sonra da müteahhitin yönlendirmesiyle bir bankadan konut ödemesi için kredi çekti. Ancak 14 ayda tamamlanması gereken konut, süre sonunda Demir’e teslim edilmedi. Demir, zararının karşılanması için hem müteahhide hem de kredi sağlayan bankaya ‘sözleşmenin feshi ve kredi ödemelerinin durdurulması’ talebiyle dava açtı. Asliye Hukuk Mahkemesi, ‘kredi ödemelerinin tedbiren durdurulmasına’ hükmetti. Davalı banka, karara ‘kredinin ‘bağlı kredi’ olmadığı’ iddiasıyla itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, dosya içerisinde bulunan kayıt ve belgeler, davalı banka ve müteahhit arasında düzenlenen sözleşme maddeleri kapsamında tedbire hükmedilme koşullarının gerçekleştiğini belirterek, bankanın istinaf talebini reddetti.     

EMSAL BİR SONUÇ 

Avukat Seda Ayaz Aksoy, aynı sıkıntıyı yaşayan çok sayıda mağdurun bulunduğunu kaydederek, “Emsal olabilecek bir karar. Ancak her kredi bağlı kredi değil.Bu yasa kapsamında bağlı kredinin yasal avantajlarından tüketicinin faydalanabilmesi için mutlaka satıcıyla finans kuruluşu arasında bir ekonomik birlik olması lazım ancak bu tür bir bağ var ise o kredinin bağlı kredi olduğunu söyleyebiliyoruz. Müvekkil başka bir konutta kiracı idi. Hem kira veriyordu hem kredi ödemeleri devam ettiği için teslim edilmeyen konutun kredi ödemelerini sürdürmek durumundaydı. İcra takibi gibi bir tehlike ile de karşı karşıyalar tüketiciler. Dolayısıyla karar tüketicileri son derece mutlu edecek bir adım.”

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