Mahkeme salonunu karıştıran savunma

Geçen 23 Nisan’da merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Yıldırım, daha sonra aracıyla Çekirge Caddesindeki evine gitti. Bayraktar da Yıldırım’ı takip etti. Bayraktar, evin önünde çıkan tartışmada Yıldırım’ın kafasına vurdu. Yıldırım da Bayraktar’ı karın bölgesinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklanan Derya Yıldırım hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Sanık avukatı Nalan Bener, dosyada Derya Yıldırımın ölen genç tarafından kesici aletle yaralandığı, maktulün kanında ve idrar raporlarında uyuşturucunun açık şekilde ortaya çıktığını, meşru müdafaa şartlarının oluştuğundan adli kontrol hükümlerin uygulanarak serbest bırakılmasını talep etti. Derya Yıldırım, avukatının savunmasına katıldığını ve tahliyesini isteyerek, "Olay günü kendi işimdeydim ve kesinlikle o şahsı öldürmek niyetinde değildim" dedi.

Avukatın talebi üzerine öldürülen Can Görkem Bayraktar’ın babası Tuncay Bayraktar, "Benim dağ gibi 20 yaşımdaki çocuğumu mezara koydunuz" diyerek sanık ve avukatının üzerine yürüdü.