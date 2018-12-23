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Mahkumlardan geri dönüşüm kumbarası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirdiği “Sıfır Atık Projesi” meyvelerini vermeye başladı.

  • STAR ANKARA
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Ankara’da kamu kurumlarında ilk uygulaması yapılan proje kapsamında, Adalet Bakanlığı, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan mahkumlarının geri dönüşüm malzemesinden geri dönüşüm kumbaraları yapmalarını teşvik etti ve 70 hükümlü geri dönüşüm malzemesinden geri dönüşüm atık kumbarası üretmeyi başardı. Cezaevi atölyesinde günlük 100 takım üretilebilen atık kumbaraların imalatında ahşap, metal ve plastik gibi geri dönüşüm malzemeleri kullanılıyor. Mahkumların yaptıkları kumbaralar ilk olarak Ankara Batı Adliyesi’ne konuldu. Çevre Bakanlığı son 18 aylık atık kazanım verilerini açıkladı. Bakanlık 120.8 ton kağıt, 45.3 ton plastik, 8 ton cam, 10.3 ton metal, 7.2 ton organik atık, 3.6 ton yemek artığı, 3 bin 610 litre bitkisel atık yağ, 1455 litre atık motor yağı topladı. Bakanlık 200 ton değerlendirilebilir atık elde etti. Plastik poşetlerin sebep oldukları olumsuzları önlemek için yılbaşından itibaren taşıma amaçlı kullanılan plastik poşetler ücretli olacak. 

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