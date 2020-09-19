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Yaşam

Mahsur kalan gençleri AFAD kurtardı

Kayseri'de dağda mahsur kalan gençleri AFAD kurtarıldı.

IHA19 Eylül 2020 Cumartesi 23:15 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:15
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Kayseri’de dağlık alanda kaybolan 4 genç AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi 8. Etap yakınlarındaki dağlık alanda Ersen Ç. Serkan Ç., Alim S. ve Arif E. isimli gençler gündüz saatlerinde gezmeye çıktı. Havanın kararmasıyla kaybolan ve uçurumun kenarına kadar gelen gençler 112’yi arayarak yardım istedi.

Gençlerin yardım çağrısı sonrasında bölgeye polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında bulundukları yenden kurtarılan gençler, polis ekiplerine teslim edildi.

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