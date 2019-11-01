Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu

akarya’da yaşayan Makbule Sütçü, eşinin de desteğiyle evinin bahçesinde yetiştirdiği ürünlerden kazandığı parayı 13 yıl boyunca biriktirerek Afrika’da su kuyusu açtırdı.

ASLA VAZGEÇMEDİM

Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’nde eşi Halil Sütçü ile yaşayan 74 yaşındaki Sütçü, 13 yıl önce Afrika’da bir su kuyusu açtırmaya karar verdi. Makbule Sütçü, amacına ulaşmak için evinin bahçesinde yetiştirdiği mısır ile çeşitli sebze ve meyveleri satarak, ayrıca yorgan dikerek kazandığı parayı biriktirdi. Sütçü, 13 yılda biriktirdiği yaklaşık 30 bin lirayla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yaklaşık bin kişinin yaşadığı Orta Afrika ülkesi Çad’ın Massakori şehrinde su kuyusu açtırdı. Sattığı ürünlerin parasıyla yardıma muhtaç yetimlere de bakmaya çalıştığını ifade eden Sütçü, “Afrika’da bir su kuyusu açtırmaya karar verdim. 13 yılda yaklaşık 30 bin lira biriktirdim. Allah’a şükür bunu başardım. Parayı zorluklarla biriktirdim, hasta oldum, ameliyat oldum ama vazgeçmedim. Çok hırslıydım ve Allah bana yardım etti.” ifadelerini kullandı. Su kuyusunun açıldığını öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını anlatan Sütçü, şöyle devam etti:

SIRADA ARAKAN VAR

“İHH yetkilileri kuyunun açıldığını videodan izletti. O sırada mutluluktan ağlamaya başladım. Bugünü gördüm diye çok sevindim ve şükrettim. Baktım herkes ağlıyor. O kuyudan bir kuş bile su içse yine sevinirim. Eşimle birlikte kazandık ve kuyuyu yaptırdık, ondan da Allah razı olsun. Şimdi de Arakan’a yardım etmek istiyorum. Evlenen delikanlılara damatlık, kızlara gelinlik giydirmek için uğraşıyorum.”