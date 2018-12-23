Makedonya’da Türkçe bayramı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği tarafından düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanı sıra Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Makedonya Kültür Bakanı Asaf Adem, Makedonya’nın Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Başkanı Serdar Çam ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kalın, Başkan Erdoğan’ın selamını ileterek “Bu güzel bayram gününde güzel Türkçemizi hatırlamak, hepimiz için hem bir vazife hem de bir onur. Çünkü dil demek, düşünce demek. Dil demek, hafıza demek. Dil demek, ifade demek, iletişim demek. Dil demek, karşımızdakini anlamak, derdimizi, meramımızı anlatmak demek” dedi. Kalın, FETÖ’ye karşı mücadelenin, sadece Türkiye’nin meselesi olmadığını, bunun her dost ülkenin kendi ulusal çıkarları için vermesi gereken bir mücadele olduğunu da vurguladı.