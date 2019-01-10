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Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 301 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 301 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Şanlıurfa'da ise buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazalar oluştu.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 31, Pütürge'de 25, Akçadağ'da 16, Arapgir'de 11, Battalgazi ve Yeşilyurt'ta 5'er, Yazıhan'la Doğanyol'da 4'er, Darende ile Kale'de 3'er ve Doğanşehir'de 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 108 mahallenin toplam bin 548 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Siverek - Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde yola akan suyun sabaha karşı buzlanması sonrası yol kayganlaştı. Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan İbrahim Al yönetimindeki 06 BU 1452 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Aynı noktada yaşanan buzlanma nedeniyle Seyfullah Turan idaresindeki 63 EM 599 plakalı otomobil ile Sait Elmas'ın kullandığı 63 N 3763 plakalı otomobil çarpıştı. Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından karayolları ekibi ise yolda tuzlama çalışması yaptı.

Adıyaman

Adıyaman'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 193 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Sincik ve Tut ilçelerinde, 68 köy ile 125 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla aralıksız çalıştığını bildirdi.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası ilçe genelinde gece yarısından itibaren başlayan aşırı buzlanmaya karşı, başta okul, sağlık merkezleri ve hastane yolları olmak üzere ana arterler ile yaya yollarında tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Öte yandan İlçede yağan kar sonrası saat kulesi ve çınar ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu anlar fotoğraf severler tarafından görüntülendi.

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