Malatya yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Malatya kar tatili okullar tatil mi Valilik MEB son dakika

Malatya yarın okullar tatil mi sorusu hakkında Valilik MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. 2 Ocak Malatya kar tatili okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu açıklamalarını güncel olarak duyuruyor. Bu açıklamalara vatandaşlar gerekli önlemleri alıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" demişti. Vatandaşlar 2 Ocak için de böyle bir açıklamanın yapılı yapılmadığını merak ediyorlar. Henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimize eklenecektir.

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Malatya Valiliği son dakika açıklamaları haberimize eklenecektir.

DAHA ÖNCE TATİL OLMUŞTU?

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" dedi.