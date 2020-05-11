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Yaşam

Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı

MALATYA'nın Arguvan ilçesine bağlı Göçeruşağı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 23:06 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 23:06
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Göçeruşağı Mahallesi'nde oturan bir kişide, yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkmasıyla koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Arguvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arguvan ilçesi Göçeruşağı Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

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