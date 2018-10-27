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Malatya'da 140 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 140 düzensiz göçmen yakalandı.

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 Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) çok sayıda yabancı uyruklu bulunduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, terminalde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 140 Afganistan ve Bangladeş uyruklu bulunduğunu tespit etti. İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresine gönderildi.

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