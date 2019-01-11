Malatya'da 4 ton sahte içki ele geçirildi
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde 4 ton sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretimi yapıldığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.
Kurulan özel ekip, bir mahallede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve bahçesinde yapılan aramada variller içinde yaklaşık 4 ton sahte içki ele geçirildi.
Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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