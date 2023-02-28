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Yaşam

Malatya'da acı bekleyiş: Anne baba, enkaz çalışmasından iyi haber almayı bekliyor

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan Bedih Kış'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, bölgeye gelen şahsın anne ve babası çalışmaları büyük bir umutla uzaktan takip ediyor.

IHA28 Şubat 2023 Salı 06:54 - Güncelleme:
Malatya'da acı bekleyiş: Anne baba, enkaz çalışmasından iyi haber almayı bekliyor
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Malatya'da dün 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalarının bir bölge dışında tamamlandığı kentte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Çalışmaları bölgeye gelen Bedih Kış'ın anne ve babası ile aile yakınları da cadde üzerinde yakılan ateş etrafında takip ediyor.

Malatya'da saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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