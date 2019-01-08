İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4968
  • 6,2943
  • 226.999
  • 90.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Malatya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Malatya’da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta alarak Doğanşehir ilçe merkezine seyir halinde olan 112 Acil Servise ait ambulans, Malatya-Adıyaman karayolu Sürgü Mahallesi girişinde olumsuz hava koşulları nedeni ile henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Acil Tıp Teknisyenleri Memduh Toprak, Safiye İkiz ve Merve Ünsal ile birlikte kamyonet sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan ambulanstaki hasta başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin"

'Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin'

F-18'lere kendi yazılımlarını yükleyecekler

F-18'lere kendi yazılımlarını yükleyecekler

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

4 bin 500 kilometre menzilli Rusya'dan yeni nükleer adım

4 bin 500 kilometre menzilli Rusya'dan yeni nükleer adım

'Başkan Erdoğan 31 Ocak'ta açıklayacak'

'Başkan Erdoğan 31 Ocak'ta açıklayacak'

6'sı sözde üst düzey 24 teröriste darbe

6'sı sözde üst düzey 24 teröriste darbe

'Hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz'

'Hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz'

Tamamen yerli olacak: Yeni proje başlatıldı

Tamamen yerli olacak: Yeni proje başlatıldı
 

POPÜLER HABERLER

Tek gözlü doğdu görenler hayrete düştü

Tek gözlü doğdu görenler hayrete düştü

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA