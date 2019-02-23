Malatya'da ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 ve 20 Şubat’ta bir bankaya ait ATM’lere dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Ekipler, kart kopyalama aparatı yerleştirilmesi olaylarıyla ilgili kamera tespit ve takip çalışması başlattı.

Çok sayıda kameradan yapılan farklı görüntü analizleri neticesi, şüpheliler ve kullandıkları araç tespit edildi. Şüpheliler, gerçekleştirilen çalışma neticesinde Gürün ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerle birlikte kullandıkları araç Malatya’ya getirilerek, arama yapıldı. Aramalarda, araçta gizlenmiş vaziyette kart kopyalama aparatlarında kullanılan 10 adet hafıza kartı ve yine kart kopyalamada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerin aynı suçtan çok sayıda sabıkalarının olduğu ve yakın dönemde bazı illerde gerçekleştirilen faili meçhul olayların da faili oldukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.