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Yaşam

Malatya'da balık ölümleri nedeniyle Güzelyurt Göleti'nden numune alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Güzelyurt Göleti'nden, yaşanan balık ölümlerinden dolayı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce numune alındı.

AA14 Haziran 2020 Pazar 18:43 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:43
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Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölette balık ölümlerinden dolayı bazı vatandaşların müracaatta bulunduğunu belirtti.

Göletten ekiplerince numune alındığını ve numune sonuçlarının çıkmasını beklediklerini kaydeden Macit, sonuçların çıkmasının ardından balık ölümlerinin nedeninin ortaya çıkacağını söyledi.

Göletin yakınında bahçesi bulunan Ali Mutlu da göletin Hekimhan ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ve daha önce balık ölümlerine rastlamadığını kaydetti.

Mutlu, "İlk defa burada bu kadar ölü balık görüyorum. Göl suyu çok çekilse bile böyle bir ölümle karşılaşmamıştım. 6 gündür ölü balıkları görüyorum. Bu bölgede büyükbaş hayvancılıkta yapmaktayım, bunun için çok tedirginim." diye konuştu.

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