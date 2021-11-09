İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,729
  • EURO
    11,277
  • ALTIN
    570.897
  • BIST100
    1615.64
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Malatya'da bina çöktü! Çok sayıda yaralı var
Yaşam

Malatya'da bina çöktü! Çok sayıda yaralı var

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bakan Koca, 'Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirildi' dedi.

AA9 Kasım 2021 Salı 17:12 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 19:23
ABONE OL

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.