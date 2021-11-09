Malatya'da bina çöktü! İçişleri Bakanlığı: 3 kişi gözaltına alındı

AA 9 Kasım 2021 Salı 17:12 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 00:00

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cepheden de başlandı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek, bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Bu arada, olay yerinin çevresindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına göçme anı yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda vatandaşlar yürürken, bölgenin toz bulutuna kaplandığı, seyir halindeki araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği görüldü.

AFAD, bölgeye Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. AFAD'a ait arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaştı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, göçük öncesinde binada 20 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da enkaz altından kurtarılanların hastanelere sevkinin yapıldığını kaydetti.

Göçüğün hemen ardından ekiplerin olay yerine geldiğini ifade eden Gürkan, "İtfaiye, AFAD olmak üzere bütün ekiplerimiz seferber oldu. Ümidimiz vatandaşların sağ salim enkaz altında çıkarılmasıdır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz tüm imkanlarıyla buradadır. Ümidimiz can kaybının olmamasıdır." dedi.

İl Sağlık Müdürü Recep Bentli de İnönü Caddesi'ndeki çöken binanın enkazından şu ana kadar 13 yaralının çıkarıldığını belirtti.

Yaralılardan 2'sinin Turgut Özal Tıp Merkezi, 11'inin ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı bilgisini veren Bentli, "13 yaralıdan 11'inin durumu iyi, 2'sinin orta." diye konuştu.

- Valilikten vatandaşlara çağrı

Malatya Valiliği, göçükte enkaz altında yakınlarının olduğunu düşünen kişilerin ihbarda bulunmasını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Şifa Mahallesi İnönü Caddesi 162 nolu binada saat 16.50 sıralarında meydana gelen çökme neticesinde enkazda yakını veya yakınları olduğunu düşünen vatandaşlarımızın 112 veya Valiliğimizin 0 532 662 60 23 nolu iletişim numaralarına bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

- Binada kolonların kesildiği iddiası

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara değinerek, şunları kaydetti:

"Binamızda 16.50 sularında göçme yaşandı. Binanın alt katındaki iki işyerinin birleştirilmesiyle ilgili bir tadilat olduğu bilgisi bize verildi. Bina gördüğüm kadarıyla eski bir bina. İşyerini alan kişi, iki dükkanı birleştirirken görünen o ki ya duvarları kaldırmış ya da taşıyıcıların kaldırılmasıyla ilgili tadilat yapmış. Bu da maalesef binanın göçmesine vesile olmuş. Bina içerisinde bizim çevreden, komşulardan aldığımız bilgi çerçevesinde alt katta çalışan birkaç kişinin olduğu üst katta da 20-25 kişinin kıraathanede oturduğuyla ilgili bilgi var. Başka yaralıların ve enkaz altında kalanların olduğu bilgisi var. kamu kurumları ve belediyeler, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hummalı çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah can kaybı olmaz. İnşallah yaralı sayımız da artmaz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızı en kısa zamanda çıkarmayı hedefliyoruz. Belli ki herhangi bir izin almadan, bilgisizce binaya müdahale edilmiş gibi bir görüntü var. Mesleğimiz icabı gördüğümüz kadarıyla mühendislik bilgisi olmadan dışarıdan tadilata girişilmiş. Bilgisizlik ve cahilliğin neticesi de böyle ağır oldu. Temennimiz o ki can kaybı olmasın."

Malatya Valisi Baruş'tan açıklama:



Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Baruş, gazetecilere, iki katlı binada saat 16.50 sıralarında çökme meydana geldiğini, kendi imkanlarıyla enkazdan çıkanların verdikleri bilgiye göre yaklaşık 15 kişinin binada bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Baruş, "Şu ana kadar 13 kişi sağ olarak kurtarıldı enkazdan. 13 kişiden hastanede yatan 3 kişi taburcu oldu. 2 vatandaşımızın akciğerlerinde kanama olduğu için yoğun bakımda takip ediliyor, hayati tehlikeleri yok. Diğer vatandaşlarımız da hafif yaralı. Şu anda kurtarılanlar arasında hayati tehlikesi bulunan olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

- Enkaz altından ses duyuldu

Enkazdaki aramaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Baruş, "Arkadaşlarımız bir kişiden ses aldıklarını ifade ettiler. Ona ulaşmaya çalışıyorlar. Enkaz altında verilen sayılara göre çok fazla kişi olmadığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Elazığ, Diyarbakır, Tunceli'den de takviye AFAD ekiplerinin talep edildiğini, ekiplerden bir kısmının bölgeye ulaştığını dile getiren Baruş, şöyle konuştu:

"Sevindirici olan şu ki şu ana kadar kaybettiğimiz vatandaşımız yok. Tüm Malatya'mıza geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ekiplerin bir kısmı ulaştı, sabaha kadar nöbetleşe çalışmalara devam edecekler. Allah beterinden saklasın."

Gazetecilerin binanın çökme nedenine ilişkin soruları üzerine Baruş, binanın 24 Ocak 2020'de yaşanan Elazığ merkezli depremden sonra hasarsız olduğunu, binada tadilat çalışmasının yürütüldüğünün vatandaşlarca ifade edildiğini aktardı.

Tadilat nedeniyle binada dezenformasyon olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına devam ettiğini belirten Baruş, araştırmalar yapıldıktan sonra kesin neticeye ulaşılabileceğini, şu an çalışmadan dolayı binanın zayıflamış, çökmenin bundan meydana gelmiş olabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

- Hastanenin tüm imkanları seferber edildi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Serdar Deniz, yaralı sayısını anlık olarak Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlere bildirdiklerini söyledi.

Hastanede tüm imkanların seferber edildiğini belirten Deniz, "Biz hastanemizde acil, ameliyathane yoğun bakımlarımızı hazır hale getirdik. Şu an tüm gelen yaralıları rahatlıkla ilgili operasyonları yapabilecek durumdayız. Tüm personelimiz her duruma hazır. 112 Acil servis ile sürekli irtibat halindeyiz. Yaralı gelir gelmez müdahale edecek şekilde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya'da göçen bina enkazında



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İnönü Caddesi'nde 2 katlı binanın çökmesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün 16.50 sıralarında zemin artı bir kat olan binanın çöktüğünü, gerek Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gerek AFAD ekiplerinin seri şekilde olay yerine intikal ettiğini belirten Çataklı, Vali Aydın Baruş koordinasyonunda UMKE, emniyet ekiplerinin de katılımıyla arama kurtarma çalışmalarının yapıldığını, enkaz altından çıkartılan vatandaşların seri şekilde hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Olayın duyulmasının ardından 7 ilden sadece 263 personelin AFAD'dan bölgeye geldiğini, ayrıca UMKE, güvenlik ekiplerinin bulunduğunu dile getiren Çataklı, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yapılan tespitlerde binada 21 kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 8 tanesine arkadaşlarımız ulaştı, kendi imkanlarıyla çıktı. Diğer 13 kişi de arama kurtarma ekiplerince kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. 13 kişinin 8 tanesi tahliye olmuş durumda. 5 tanesi ise biri yoğun bakımda 4'ü serviste hastanelerde tedavi altındalar. Bunların da hayati tehlikeleri yok. Şimdi bizdeki bilgilere göre herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarı bulunmuyor. Bir vatandaşla ilgili böyle ihbar vardı onunla yakınlarıyla irtibat kuruldu ve bu binayla ilgisi olmadığı anlaşıldı. Şu andaki bilgilerimize göre binada bize ulaşan, bizim bildiğimiz herhangi bir kişi olduğuna dair tespit yok ancak her türlü ihtimali düşünerek yani yabancı biri olabilir, ailesi burada olmayan biri olabilir, tek başına yaşayan biri olabilir ola ki herhangi bir kişinin bulunabileceği ihtimalini de göz ardı etmeksizin arkadaşlarımız kontrollü şekilde binanın yavaş yavaş enkazını almaya başladılar. Bunu yaparken de dikkatle özenle ara ara köpeklerle arama yapılarak teknik cihazlarla dinleme yapılarak kontrollü şekilde işlemleri yürütüyorlar. İnşallah sürprizle karşılaşmaz enkazı dikkatli şekilde kaldırdıktan sonra üzülecek bir ilave haber almadan da çalışmaları sonlandırmış oluruz."

Binanın giriş katında 3, üst katında ise bir kahvehanenin olduğunu, giriş katındaki bir iş yerinde tadilat olduğunu bildiklerini ifade eden Çataklı, şu andaki değerlendirmelerin göçüğe tadilatın yol açmış olabileceği yönünde olduğunu, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, gözaltılar olduğunu, olayın detaylarının soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını kaydetti.

Olayda tek tesellinin can kaybı olmaması olduğuna işaret eden Çataklı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu, yaralılara şifa diledi.