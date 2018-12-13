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Malatya'da bir hemşire koluna bilinmeyen bir madde enjekte ederek intihar etti

Malatya'da bir hemşire koluna şırıngayla bilinmeyen bir madde enjekte ederek intihar etti.

  • İHA
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Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulgaffar Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Ö.İ.’yi (30) ziyaret giden hemşire arkadaşı, genç kadının yatağında hareketsiz bir şekilde buldu.
 
Kolunda şırınga izi bulunan ve bilinci kapalı olan genç hemşire ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ö.İ. hayatını kaybetti. Hemşirenin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
 
Olayla ilgili başlatılan inceleme başlatıldı. 

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