Malatya'da gönüllü gençler, depremzede çocuklara moral oluyor

AA 10.02.2020 16:36 - Güncelleme: 10.02.2020 17:13

Malatya Fırat ve Beydağı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Pütürge ilçesinde depremden etkilenen çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik merkezi gönüllüleri, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyerek yüzlerini güldürmeye çalışıyor.

Bu çerçevede gönüllüler, matrak, halat çekme, bowling, lego, zeka oyunları, yüz boyama, çuval yarışı gibi oyunlarla çocukların doyasıya eğlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor.