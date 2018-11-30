Malatya’da kaçakçılık operasyonu:5 gözaltı
Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılara yönelik 5 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
- AA
Operasyonlar sonucu, 820 paket gümrük kaçağı sigara, 500 adet gümrük kaçağı kozmetik ürün, 154 kg gümrük kaçağı nargile tütünü, 34 litre el yapımı boğma rakı, 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.
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