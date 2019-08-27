Malatya'da kayıp kişinin cansız bedeni bulundu
Malatya'nın Darende ilçesinde kayıp kişinin cansız bedeni, sulama kanalında bulundu.
- AA
İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde dün gece bahçe sulamaya giden Uğur Özer'den (29) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Darende Jandarma Komutanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı aramalarda, Özer'in cesedi mahalleden geçen sulama kanalında bulundu.
Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
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