Malatya'da operasyon: Yüklü miktarda kök Hint keneviri yakalandı

AA 17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:25 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:25

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesine bağlı Polatdere Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri şüphelinin evine ve 4 ayrı bölgede bulunan bahçesine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 21 bin 500 kök Hint keneviri, 1'er ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 1 şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.