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Yaşam

Malatya'da polisler doğaya yem bıraktı

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban hayatı için güvenlik güçleri tarafından doğaya yem bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet düsturuyla çalışmalarımız devam edecek.' denildi.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 17:18 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:18
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Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görev yapan polisler, kar yağışıyla beyaza bürünen ilçe dağlarında yem bulmakta zorlanan yabani hayvan ve kuşlar için Gümüşlüdere mevkisinde doğaya ekmek ve buğday bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza güvenlik hizmeti sunmanın yanı sıra havanın soğuk ve karlı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşların beslenmesi için bu organizasyonu düzenledik. Güzergahımızda bulunan yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere yem bırakılmıştır. Sorumluluk bölgemizdeki tüm canlar bize emanet düsturuyla çalışmalarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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