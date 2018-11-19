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Malatya'da uçak eğitim mermisi ve boş kovan ele geçirildi

Malatya'da yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde, 4 uçak eğitim mermisi ile 39 kilogram boş kovan ve mayon parçaları ele geçirildi.

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Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yol kontrolü ile umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Ekipler, 2 bin 746 kişinin genel bilgi taramasını yaparak bin 56 aracı kontrol etti. Umuma açık 124 yeri kontrol eden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi de yakaladı. Yol kontrollerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ise 20 milimetre çapında 4 uçak eğitim mermisi, 39 kilogram boş uçak eğitim mermisi kovanı ve mayon parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Ekipler, kontrollerde 9 araca da bin 480 lira ceza uyguladı.

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