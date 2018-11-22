Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Malatya'daki kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında, ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazada ağır yaralanan ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Sevim Topay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. 
 
İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesinin defin için Malatya'ya getirilişi sırasında Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmişti.
 
Kazada 6 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA