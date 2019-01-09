Malkara otogarında kalorifer kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- AA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malkara otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malkara Kaymakamı Erhan Karahan, AA muhabirine, otogarda kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını söyledi.
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