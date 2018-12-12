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Maltepe’de bir kadın sokak ortasında vurularak öldürüldü

Maltepe’de sokak ortasında bir kadın, kafasından vurularak öldürüldü. Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından, sokağa gelen ekipler, olayla ilgili inceleme yaparak kadının cesedini kaldırdı.

  • İHA
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Zümrütevler Mahallesi Aşuroğlu Sokak içerisinde silahlı bir saldırı olduğu ihbarını alan polis, kısa sürede olay yerine geldi. Aynı dakikalarda olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yerde yaralı yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
 
Olayın ardından sokak içerisinde güvenlik çemberi oluşturan polis, geniş çaplı bir inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede kadının üzerinden çıkan kimlik fotokopisinden Gülten Gülüm Dil olduğu öğrenildi.  Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
 
Vatandaşlar, "Biz geldiğimizde yerde yatıyordu. Olayın nasıl olduğunu görmedik" dedi.
 

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