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Yaşam

Manisa ve İstanbul'da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Manisa ve İstanbul'da, kendilerini telefonda polis, savcı ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak, 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandıran 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

DHA18 Eylül 2020 Cuma 23:32 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 23:32
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, kendilerini telefonda polis, savcı ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Manisa merkezli, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 20 farklı ilde yaşayan 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Manisa’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden, tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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