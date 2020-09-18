Manisa ve İstanbul'da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

DHA 18 Eylül 2020 Cuma 23:32 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 23:32

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, kendilerini telefonda polis, savcı ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Manisa merkezli, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 20 farklı ilde yaşayan 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Manisa’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden, tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.