Manisa'da 1550 sikke ele geçirildi

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 18:21 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:21

Manisa'nın Salihli ilçesinden durdurulan bir araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 1550 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ç'ye ait otomobilde tarihi eser niteliğinde objeler bulunduğu bilgisini aldı.

Kent merkezinde F.Ç'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada Roma ve Bizans dönemine ait oldukları tahmin edilen 1550 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili F.Ç. gözaltına alındı.