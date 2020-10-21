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Yaşam

Manisa'da bir çiftlikte yangın çıktı

Manisa'da bir çiftlikte yangın çıkması sonucu 800 saman balyası yandı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

IHA21 Ekim 2020 Çarşamba 00:42 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:42
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Manisa’nın Soma ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 800 saman balyası ile çok miktarda tahıl küle dönerken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Çerkez Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali B. (32) ağılda kaynak yaptığı esnada kıvılcımlar nedeniyle bir anda saman balyaları tutuştu. Kısa sürede yangın büyürken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri saatlerce süren çalışmanın sonucunda yangını güçlükle kontrol altına alabildi.

Yangında, hayvan ağılı çatısı ile bir depo tamamen yandı. Bir traktör de kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 800 saman balyası ve çok miktarda tahıl yandı.

Yangında bir inek de zarar görürken, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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