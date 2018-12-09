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Manisa'da boşanmak isteyen eşinin aracının lastiklerini kesip camlarını kırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağlık memuru Deniz İlçin S. boşanma davaları devam eden öğretmen eşinin kendisine tehditte bulunarak, aracının lastiklerini kesip camlarını kırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

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Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olan Deniz İlçin  S. eşinin aracına zarar verdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de  polise teslim etti.
 
Deniz İlçin S. gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle 12 yıllık  evliliklerinden 2 çocukları olduğunu, daha önce boşandıklarını anlattı.
 
Çocukları olduğu için yeniden barışıp bir araya geldiklerini,  sorunlarının devam ettiğini anlatan Deniz İlçin S. "Bir buçuk yıl önce tekrar  boşanma kararı aldık ve şu an çekişmeli boşanma davamız devam ediyor.  Bu aşamada  eşim kullanmış olduğum arabama zarar vermeye başladı. Beşinci kez zarar verdi.  Lastiklerini patlatıyor, camlarını kırıyor." dedi.
 
Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin evine gelerek kendisini  tehdit ettiğini öne süren Deniz İlçin S. "Can güvenliğimin tehlikede olduğunu  düşünüyorum. Bana bunları yapan adamın, boşanmak üzere olduğum eşimin bir  öğretmen yani bir eğitimci olmasından dolayı çok şaşkınım." ifadelerini kullandı.
 
Deniz İlçin S. otomobilinin lastiklerinin kesilmesi ve camlarının  kırılmasına ilişkin kamera kayıtlarını polise teslim etti.
 
Görüntülerde bir kişi, farklı tarihlerde Deniz İlçin S'nin oturduğu  apartmanın önüne geliyor. Otomobilin lastiklerini kesen kişinin taşla aracın  camını kırıp uzaklaşması görüntülerde yer alıyor.

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