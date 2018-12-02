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Manisa'da düğün salonunda çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün düğün salonunda çıkan kavgada iki kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuşlar Mahallesi'ndeki düğün salonunda İbrahim C. (39) ve Mehmet K'yi (59) silahla yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen 78 yaşındaki Ö.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekibi, Ö.B'yi Çavuşlar yolunda kavgada kullandığı iddia edilen tabancayla yakaladı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada, yaralılardan Mehmet K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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