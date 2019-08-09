Ender rastlanıyor... Manisa'da görüldü

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Manisa’da ender görülen 'Mekik Kelebeği' bulundu

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanan askeri kamuflaj desenli görünümü ile dikkat çeken 'Mekik Kelebeği' Manisa’nın Salihli ilçesinde görüntülendi.

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Havada asılı durma özelliği ile bilinen ve farklı görünüşü ile dikkat çeken ve bir çeşit dağ kelebeği olarak da bilinen mekik kelebeği (Daphnis nerii) Salihli’de görüldü. Salihli’nin Kurşunlu Kaplıcaları mevki'inde Murat Güngör tarafından bitkin halde bulunan mekik kelebeği, zakkum çiçeği yaprakları ile beslendi. Mekik kelebeğini görünce oldukça şaşırdığını kaydeden Güngör , “İşletmemizin bahçesinde gezinirken çiçeklerin üstünde oldukça sıra dışı bir görünüşe sahip olan kelebek gördüm. Yanına gittiğimde kelebeğin bitkin bir halde olduğunu fark ettim. Hemen işletmemizde bir bölüme götürerek kelebek hakkında internette araştırma yaptım. Kelebeğin mekik kelebeği olduğunu ve zakkum çiçeği yaprakları ile beslendiği yazıyordu. Tesislerimizde bulunan zakkum çiçeği yaprakları ile beslemeye başladım” dedi.

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