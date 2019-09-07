Manisa'da evinin odasında Hint keneviri yetiştirirken yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinin odasında Hint keneveri yetiştiren şahıs gözaltına alındı.
- İHA
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Konak Mahallesinde yaşayan R.A'ya (67) ait eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, evin bir odası içerisinde saksılara ekili vaziyette ve bahçede, boyları 1,5-2 metreyi bulan 13 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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