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Yaşam

Manisa'da hırsızlık şüphelisi serbest bırakıldı

Manisa'da kardeşinin bileziklerini çalan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

AA11 Mart 2021 Perşembe 23:25 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 23:25
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kardeşinin bileziklerini çalan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökköy Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (47) tarlasından evine döndüğünde, giriş kapısındaki pencerenin camının kırık olduğunu, yatak odasına gittiğinde ise torba bezde sakladığı 5 bilezik ile bin 500 lirasının yerinde bulunmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri, inceleme başlattı. M.Ö'nün yakınlarını sorgulayan ekipler, şüpheli ifadeleri üzerine müştekinin kardeşi Ü.Ö.'yü (55) gözaltına aldı.

Ü.Ö. sorgusunda suçunu itiraf ederek çaldığı 5 bileziği ve bin 500 lirayı ekiplere teslim etti. Jandarma da bilezikleri, M.Ö.'ye verdi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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