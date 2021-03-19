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Yaşam

Manisa'da iki polis pitbull saldırısına uğradı

Manisa'nın Salihli ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı, köpeğin sahibi tutuklandı.

AA19 Mart 2021 Cuma 20:25 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 20:25
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Bir kişinin Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde pitbull cinsi köpeği tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi M.E'yi uyardı.

Polislerin köpeğine tasma ve ağızlık takması konusundaki uyarısına sinirlenen M.E'nin köpeğine memurlara saldırması yönünde komut vererek kaçtığı iddia edildi. Yaralanan polis memurları B.K. ve F.B, Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hekimler B.K'ye 30, F.B'ye ise 2 gün istirahat raporu verdi.

Kaçan köpek sahibi M.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. M.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sahibine 10 bin 434 lira para cezası kesilen köpek, Salih Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

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