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Yaşam

Manisa'da jandarmadan narkotik operasyonu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İHA07 Ağustos 2020 Cuma 23:02 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 23:02
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda boyları 3 metreye ulaşan 321 kök kenevir bitkisine el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çavuşoğlu Mahallesi Doğancı mevkiinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği istihbaratı üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı. 

Yapılan operasyonda İ.K.’ye ait mısır tarlasında boyları 2 metre ile 3 metre arasında 321 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda kenevirlere el konulurken İ.K. ise gözaltına alındı.

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