Manisa´da bir kahvehaneye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda Tamer Gökmen, yaşamını yitirdi Olay, Turgutlu ilçesi Yiğitler Mahallesi Hareketi Milliye Sokak'ta meydana geldi. Bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.