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Yaşam

Manisa'da kumar oynatanlara 44 bin TL'lik sosyal mesafe cezası

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kumar evine düzenlenen baskında sosyal mesafe kurallarını ihlalden 14 kişiye toplamda 44 bin 100 TL para cezası kesildi.

İHA21 Nisan 2020 Salı 00:40 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 00:40
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Düzenlenen baskında 14 kişinin bulunduğu ev içerisinde çuhalı masalar, iskambil kağıtları ve yaz bozların olduğu tespit edildi. Öte yandan kumar oynayan şahısların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayarak, toplu halde oturdukları görüldü. 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği evde bulunan 14 şahsın her birine 3.150’şer TL olmak üzere toplam 44.100 TL idari para cezası uygulandı.

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