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Yaşam

Manisa'da narkotik operasyonu

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 732 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İHA11 Ağustos 2020 Salı 21:58 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 21:58
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Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 732 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, kenevirleri eken şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soma ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda 50 santimetre ile 1.5 metre arasında kenevir bitkisinin ekildiğinin öğrenilmesi üzerine harekete geçti. Ormanlık alanda yapılan aramalarda 732 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, kenevirler numune alınma işlemi sonrası imha edildi.

Kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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