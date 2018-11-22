Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Manisa'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 17 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bedrettin E. yönetimindeki 16 AC 8658 plakalı vinç yüklü kamyon, Gelenbe Mahallesi girişinde Aydın S. idaresindeki 10 HF 105 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon refüje devrildi, otobüste bulunan 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan muavin Mithat Kiremitçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kamyonun sürücüsü Bedrettin E. gözaltına alınırken, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA