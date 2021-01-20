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Yaşam

Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı

Manisa'da 166 parça tarihi eser ele geçirildi.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 23:35 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:40
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 Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 166 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S'ye ait Dilşikar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Doğu Roma dönemine ait 165 sikke ile bir Osmanlı parası ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S, ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

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