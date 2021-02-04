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Yaşam

Manisa'da trafik kazası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 19:50 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 19:50
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Sabah saatlerinde ilçenin Avdal Mahallesi'ndeki evinden odun toplamak için traktörüyle tarlasına giden 77 yaşındaki İbrahim Aykutlu'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Yakınları, Aykutlu'yu Kelgöl mevkisinde devrilmiş 45 M 9925 plakalı traktörünün altında buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Aykutlu'nun cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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