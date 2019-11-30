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Manisa'da uyuşturucu çetesi çökertildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında İran uyruklu şahısların da yer aldığı çete çökertildi.

  • İHA
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Operasyonda yakalanan 1'i kadın 2 İran uyruklu olmak üzere 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Timi ekipleri uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ekim ayında otobüs ile yolculuk yapan Fatime T. adlı kadın yolcunun bebek çantasından 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. 
 
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında soruşturmayı derinleştirdi.
 
Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Serdar T. ve Yılmaz E. ile Van ilinden gelen Fazıl E.'nin metamfetamin getirip Salihli'deki Serdar T.'ye teslim edeceği bilgisi alan jandarma ekipleri, 64 BM 203 plakalı şüpheli aracı ilçe merkezinde durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği ‘Vicdan' ile arama yapan ekipler, bin 14 gram metamfetamin ele geçirirken araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İran uyruklu Manıjeh H., Ali Akbar Velayatı S. diğer şüpheliler Yılmaz E. ve Fazıl E. yakalanarak gözaltına alındı.
 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si İran uyruklu 5 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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