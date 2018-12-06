Manisa'da uyuşturucu ve sahte para operasyonu

Akhisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 2 ay süren operasyonda 175 litre sahte rakı, 67 litre etil alkol, 14 litre saf alkol, 15 litre fermente içki ve imalatında kullanılan düzenekler, 54 kilogram kıyılmış tütün, 209 paket kaçak sigara, 457 gram esrar maddesi, 514 gram bonzai maddesi ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş. Öte yandan operasyon kapsamında kiralık bir aracın motor kaputu içine zulalanmış halde toplam değeri 100'er liralık 570 adet sahte banknot ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.