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Manisa'da yağışlarla birlikte dereler taştı, tavuk çiftliğini su bastı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağışla taşan dere suları nedeniyle, tavuk çiftçiliğindeki 300'e yakın tavuk telef oldu.

  • DHA
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Fatih Mahallesi yakınlarından geçen Toloz Deresi, bugün saat 01.30 sıralarında, etkisini artıran sağanak yağış sonrası taştı. Sular, Alaşehir- Kavaklıdere karayolu üzerinden yolun alt kesiminde kalan arazilere doldu. Yol kıyısındaki, Ahmet Sarıoğlu'na ait tavuk çitliğinde ve serada su baskını oldu. Çiftlikteki yaklaşık 300 tavuk telef oldu. Serada bulunan maydanoz, marul, soğan, tere gibi sebzeler de taşkın sularından zarar gördü.
 
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, suyun önüne set yaparak, akışını durdurdu. Karayolunda su birikintisi olmazken, yol çamurla kaplandı.
 
Tavuk çiftliğinin sahibi Ahmet Sarıoğlu, "Sel suları sonrası kümeslere giremedik. Yağmurun dinmesini ve suyun kesilmesini beklemek zorunda kaldık. Belediyeye telefon ettik. Belediye ekipleri gelip, taşan Toloz Deresi'nin önüne set yaptı. Ama iş işten geçti. Yaklaşık 300 yumurta tavuğum telef oldu. Serada bulunan maydanoz, tere, marul, soğan gibi sebzelerimin tamamı sular altında kalarak, çamura gömüldü. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri ise gelip rapor tuttu" dedi. Sarıoğlu, geride yaklaşık 125 tavuğunun kaldığını söyledi.
 
Öte yandan, yağış nedeniyle Alaşehir Çayı da taştı. Ilgınköy, Killik, Caberfakılı mahallelerinde bağ alanları sular altında kaldı.
 

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