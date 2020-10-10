Manisa'da zincirleme trafik kazası

DHA 10 Ekim 2020 Cumartesi 20:03 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 20:03

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir- Ankara yolundaki Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mesut Ebem (37) yönetimindeki 45 ACS 50 plakalı kamyona, İzmir yönüne giderken kavşaktan sola dönüş yapan Mahmut Kantarmış'ın (38) kullandığı 33 AF 604 plakalı otomobil, otomobile de arkasından gelen Resul Yarar (34) yönetimindeki 06 SJ 273 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Yarar'ın otomobilindeki Önder Yarar (31), Gamze Yarar (22) ve Merve Yarar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda hasar meydana geldi.