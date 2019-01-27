Manisa'dan sonra İzmir de 3.9 ile sallandı
İzmir’in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir’in Menemen ilçesinde saat 06.16’da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.
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