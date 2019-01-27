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Manisa'dan sonra İzmir de 3.9 ile sallandı

İzmir’in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir’in Menemen ilçesinde saat 06.16’da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.
 

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

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